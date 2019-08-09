Ulaşım ücretsiz, vezneler açık

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Konu ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla özel halk otobüslerinin 11-14 Ağustos 2019 tarihileri arasında ücretsiz olacağı belirtilerek, “Tüm vatandaşlarımız 4 günlük kurban Bayramı boyunca mesire alanları hariç tüm güzergâhlarda toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilirler” denildi.

VEZNELER BAYRAMDA AÇIK

Öte yandan Bolu Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için bayram boyunca veznelerini açık tutacak. Kurban Bayramı tatili boyunca belirli günlerde açık olacak veznelerin çalışma saatleri ise şu şekilde;

12 Ağustos Pazartesi günü Saat: 10.00 – 13.00

13 Ağustos Salı günü Saat: 10.00 – 13.00

14 Ağustos Çarşamba günü Saat: 10.00 – 13.00

Belirlenen gün ve saatlerin dışında su ihtiyacı olan vatandaşların, Kent Meydanı Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi yanında ve Belediye binası girişinde bulunan ‘Su yükleme noktasından’ ve su yükleme işlemi yapan büfelerden nakit ya da kredi kartı ile dijital kartlarına su yükleyebilecekleri belirtildi.