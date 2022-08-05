ULAŞMAK BU KADAR ZOR OLMAMALI !

Yazıyı Melike Çelik’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Sporla aranız nasıl diye bir soru sorsam herhalde çoğu kişi yapmayı değil izlemeyi severiz diye cevap verir. Ancak her insanın günde belli bir süre spor yapması sağlıklı yaşamak için gereklidir. Örneğin ben neredeyse doğduğumdan beri hep günlük spor antrenmanları yaparım yani spora hiç yabancı değilimdir. Ayrıca iyi bir Galatasaray ve Boluspor taraftarıyımdır. Maçları ve spor programlarını mümkün olduğunca takip ederim.

Geçenlerde A- sporun en başarılı sunucularından biri olan, genellikle hafta içi Son sayfa programını sunan, konuklarını bazen konuşmadan sustura bilen, onların sorduğu soruları bilemeyince çok güzel bir ses tonuyla “Hayııırrrrr” diyen ve gülünce gözlerinin içi gülen, izlerken enerjisine hayran olduğum sevgili Melike Çelik’e Twiter’dan mesaj yazdım.

Yıllardır yaptığımız konuşan yazılarımızı anlatmaya çalıştım. Biz bu yazıları gönüllü arkadaşlarımızla görme yetersizliği olanlar için sesli hale getiriyoruz. Yazılardan elde ettiğimiz geliri de Anadolu’daki kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine veriyoruz dedim.

Tabii o yoğunluktan twiter’daki mesajlarımı görmedi. Ancak beni bilirsiniz birine ulaşmak isteyince mutlaka ulaşırım. Neyse ismini burada söylemek istemediğim güzel bir arkadaşın yardımı ile gerekli iletişim bilgilerini edinip bir şekilde Melike’ye ulaştım. Konuyu anlatıp, bir yazıda sesinle bana eşlik eder misin, dedim. Seve seve yaparım, dedi.

Şimdi mikrofonda Sevgili Melike Çelik var. Tabii Melike mikrofondayken spordan ve futboldan konuşmamak olmaz. Aslında herkesin bildiği ama görmezlikten geldiği bir konuyu anlatmak istiyorum. Günümüzde kitleleri bir araya getiren ve en çok izlenen spor dalı futbol ancak son yıllarda futbol izlemek lüks haline geldi. Örneğin ben evden çıkıp stadyuma gidemiyorum çünkü tekerlekli sandalye kullanıcısıyım ve Bolu’da yaşıyorum.

Taraftarı olduğum Galatasaray’ın maçlarını izlemek için yayıncı kuruluşlara bir sürü para verip üye olmak zorundayım. Hadi benim bunu yapmak için maddi imkânım var. Ancak biliyorum ki benim durumumda olan maddi gücü olmayan ve futbol izlemeyi çok seven adeta kendine futbol ile bir dünya kurmuş birçok insan var. Bu arkadaşlar maalesef maddi imkânları olmadığı için yayıncı kuruluşlara üye olup taraftarı oldukları takımların maçlarını izleyemiyorlar. Hatta Avrupa kupası maçlarını izleyebilmek için yayıncı kuruluşlara abone olmakta yetmiyor birde internet aboneliği gerekiyor.

Şimdi engellilere indirim var diyeceksiniz. Evet var. Ancak o indirim bile günümüz şartlarında yetmiyor. Anlıyorum bir ekonomik kriz var. Kulüplerin futbolcu transfer etmek için yayın gelirlerine ihtiyacı var. Ama o gelen futbolcuları izleyecek taraftar ve izleyici olmazsa yani insanlar maçları izleyemezse ne gelen futbolcuların bir anlamı kalır nede taraftarı olduğumuz kulüplerin.

Gerçekten taraftar olmak, takımla sevinmek, takımla üzülmek, engellenenler için çok önemlidir. Hatta dünyası futbol olanlar için bir bakıma hayatta tutunabilecekleri bir dal anlamına gelir. Yetkililerden bu konuya anlattığım açıdan bakmalarını hiç değilse özel gereksinimli ve engellenen bireyler için bu konuda daha ulaşılabilir olmak adına bir şeyler yapmalarını rica ediyorum.

Buradan mikrofonun başındaki Sevgili Melike’ye beni kırmayıp bu yazıya sesiyle can verdiği için teşekkür ederim. Galiba yine iyi bir arkadaş kazandım. Şunu da söylemek isterim. Bu Melikeyle ilk çalışmamız ama eminim son olmayacak ilerde farklı farklı projelerde bizi bir arada görebilirsiniz. Melike gördüğün gibi seni rahat bırakmaya hiç niyetim yok.

Bakın arkadaşlar amacımız engelleri aşmak daha özgür bir dünyada yaşamaksa bunu en kolay spor ve sanatla yapabiliriz bunun için ise sporu ve sanatı tüm insanların ulaşabileceği bir seviyede sunmalıyız. Ancak o zaman daha engelsiz daha özgür bir ülkede yaşayabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Melike Çelik – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 02:16