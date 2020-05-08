Ulaştırma Bakanıyla Bolu masaya yatırıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu ve ilçelerinde devam eden çalışmaların yanı sıra ihtiyaç duyulan projelerinde masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı hakkında açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görevlendirilen Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, sağolsunlar görevine de hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Pandemi nedeniyle Bakanlık ile iller arasındaki bağlantının kopmasına izin vermeyen Sayın Bakanımız, video konferans ile bizlerle bir araya geldi. Bizler de Bolu heyeti olarak Milletvekillerimiz ve Valimizle birlikte zaten daha önceden de sürekli istişare ettiğimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilimizde yapılması gereken çalışmalar hakkında Sayın Bakanımıza taleplerimizi ilettik. Başta Güney Çevre Yolu olmak üzere, yüksek hızlı tren, ilçe bağlantı yollarıımız, Abnat ve Kartalkaya turizm yollarımız, ilçelerimizin ihtiyacı olan çalışmalar daha doğrusu adeta adım adım Bolu’yu Sayın Bakanımızla Bolu’yu gezerek, yapılan çalışmaları ve taleplerimizi değerlendirme fırsatı elde etmiş olduk. Hemen hemen her talebimize olumlu karşılık vererek, yanında bulunan ilgili bürokratlara talimat veren Sayın Bakanımıza, Bolu’ya gösterdikleri hassasiyet ve önem için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız toplantı sonunda tüm Bolulu hemşerilerimize selamlarını ve hayırlı Ramazanlarını tebrik ederken, Pandemi sonrası en kısa sürede de ilimizi ziyaret edeceğini ifade etti” dedi.