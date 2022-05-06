Ülkedeki mülteci sorunu

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK’da göçmenlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan muhalefetin göçmenlerle ilgili iddiasına tepki gösterdi. “CHP yine yalan söylüyor” diyen Erdoğan, Türkiye’ye 1,5 milyon değil 300 bin Afgan göçmenin geldiğini ve bunların hepsinin geri gönderileceğini belirtti.

Bu açıklamaların üzerine Bolu’da ki vatandaşlarımıza ülkemizde bulunan göçmenlerin kalmasını isteyip istemediklerini sorduk. Gündem TV ekranlarına konuşan vatandaşların çoğu göçmenlerden rahatsız olduklarını ve göçmen politikasının yanlış yürütüldüğünü belirtti. “Kendi ülkemizde göçmen haline geldik” diyerek durumun ciddiyetini açıklayan vatandaşların işte söyledikleri;

“IRAKTA YAŞAYANLAR FALAN HER TARAF YIKIK DÖKÜK”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaşımız, “Irakta yaşayanlar falan her taraf yıkık dökük diyor. Niye geri gitmiyorsunuz? Dediğimiz zaman her taraf karışık diyorlar. Yani altyapı yıkılmış, ev, köy yıkılmış… 4 milyondan 1 milyon gitse de yeter. Azalma olur”

“İÇİM SIZLIYOR BÖYLE GÖRÜNCE”

Oturan yaşlı teyze “Bizim evlatlarımız çocuklarımız onların yüzünden şehit oldular. Aslında el birliği ile bir şeyler yapsak, gönderebiliriz. Bana kalırsa gitsinler. İçim sızlıyor böyle görünce.”

“NANKÖRLÜKLERİ DE VAR”

Turuncu süveterli dayı “Onların yüzünden piyasa da alt üst oldu. Ucuza çalıştırıyorlar iş gücünden dolayı. Kendi insanımıza yeterince değer vermiyorlar. Artı, düzeni de bozuyorlar. Ahlaksızlıkları son derece gençlerin. Nankörlükleri de var. Duygusal milletiz, tarihe bakıyoruz şöyle böyle… O tarihteki insanlar yok artık. Bizi yönetenler ileriyi görmeden yönetiyorlar. Yakında biz yabancı olacağız ülkemizde. Biz dışarıya gitsek bizi kimse istemez” diye konuştu.

“DAHA FAZLA GÖNDERİLMELİ”

Özcan isimli vatandaşımız, “Daha fazla gönderilmeli. Kendi vatandaşımıza aynı hizmeti veremiyoruz. Baktığınız zaman Suriye politikamız çok iyi değil şuan da. Zaman ayırmak lazım. 1 milyon göçmen az. Bu sayıyı yükseltirsek, hem Türkiye’de ki sıkıntıyı çözmüş oluruz. Sokağa çıktığımız zaman sağımız solumuz sürekli mülteci. Tamam, onlara da kucak açmak lazım ama artık biraz fazla kaldıklarını düşünüyorum. Bir an önce göndermek lazım” dedi.

“BİR AN EVVEL TOPARLANIP GİTMELERİ LAZI”

Kel abi “Bir an evvel toparlanıp gitmeleri lazım. Çünkü ülkenin refahı kalmadı. Refahı kalmayan bir ülkede, huzurda olmaz hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullandı.