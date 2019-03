“Ülkemiz kadın mezarlığına dönmüştür”

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi; Bundan 162 yıl önce 8 Mart 1857’de ağır çalışma koşullarını protesto etmek için direnişe geçen dokuma işçisi kadınların 129’unun çıkan çatışma ve yangında yaşamını yitirmesiyle başlayan sürecin ardından 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Mart’ı "Kadın Hakları ve Dünya Barışı Günü" olarak ilan etmiştir. Böylece, 8 Mart kadınların mücadele ve dayanışmasının kutlandığı gün olmuştur.

AKP’Yİ SUÇLADI

Türk kadının Kurtuluş Mücadelesindeki yeri tartışılmazdır. Cumhuriyet ile birlikte hayatın her alanında Türk Kadını yerini almıştır. Ancak ”Yeni Türkiye” söylemiyle 1923 yılında kurulan Cumhuriyeti tasfiye etmeye ve kendi rejimini yerleştirmeye çalışan ve 17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP, Gerici politikaları ve söylemleri ile ülkemizi adeta bir kadın mezarlığına dönüştürmüştür. Kadınlar her tür şiddete ve istismara maruz kalırken mahkemeler türlü bahaneler sunarak iyi hal indirimleri ile suçluları ödüllendirmeye devam etmektedir. AKP ve yandaşları kadınların yeri evidir propagandası yapmakta. Kadının temel görevinin anne olmak ve çok çocuk doğurmak olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle kadınlarımız açlık ve yoksulluğun pençesinde yaşam savaşı vermektedir.

YEGANE GÜÇ BAĞIMSIZLIKTIR

Aile yaşamında ve çalışma hayatında kadının konumuna bakıldığında koşulların hiç de eşitlikçi olmadığı görülüyor. Anayasa da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.” İfadesi bulunmasına karşın yasal düzenlemeler de yeterli değildir.Peki 8 Mart, bir bayram günü gibi kutlanabilir mi? Kadını erkeği ile bir ulusu ayakta tutabilecek ve mutlu edecek yegane güç bağımsızlıktır. Bugün ülkemizin gerçekten bağımsız olduğundan söz edebilir miyiz? Ne yazık ki ülkemiz her bakımdan dünyanın gelişmiş emperyalist merkezlerine bağımlı haldedir. Ülkemizde büyük bir ekonomik krizin yaşanmaktadır. Özelleştirme adlı canavar, iştahla ekmeğimizi yok etmekte. Ulusal sanayimiz ölmekte. Fabrikalarımız kapatılmaktadır. Direnmek isteyen fabrikalarda işçiler karın tokluğuna çalışmayı göze almakta. Fabrikalarımız, iş yerlerimiz ya işi durdurmakta ya da işçi çıkartmaktadır. Esnafımız kepenk kapatıyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Her gün, televizyonlarda evine ekmek götüremeyen anne ve babaların feryatlarına tanık olmaktayız. Aile kurmuş, evini ocağını ayırmış çocuklarımız, yeniden eve dönüyor. Bu krizden, en fazla da kadınlar etkileniyorlar işsizlik ve yoksulluk adeta kadınlaşıyor. Erzak girmeyen evlerde, aş üretmeye, yakacak alamayan evlerin ocaklarını yakmaya çalışıyorlar. Fedakârlık her zaman olduğu gibi yine onlardan bekleniyor.

EŞİT HAKLAR MÜCADELESİNİ YÜKSELTEBİLİRİZ

Kadınlarımızın bir an önce toplumdaki yeri ve görevleri itibariyle birey olarak kişiliğini kazanması, kendini ifade edebilmesi, toplumda hak ettiği yeri alması gereklidir. Kadınların ihmal edildiği toplumların varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir.Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi "Şuna inanmak lazımdır ki Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir." Biz kadınlar olarak Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak çağdaş bir toplum oluşmasına emeğimizle kazandığımız cumhuriyet devrimlerine sahip çıkarak ve onları daha da ileriye taşıyarak eşit haklar mücadelesini yükseltebiliriz. Dünya kadın hareketinin onurlu mirası olan 8 Martları bayram edebilmek için güçlerimizi birleştirmek zamanıdır. Bolu Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarız.

