Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıklanan yeni normalleşme adımlarıyla ilgili İl Genel Meclisi(İGM) Başkanı Yaşar Yüceer bir açıklama yaparak kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

“ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

İGM Başkanı Yüceer konuyla ilgili açıklamasında, “Yeni normalleşme süreci ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü Türkiye” ifadelerine yer verdi.