HABER:Aysun Beykoz

AK Parti Bolu Milletvekili Adayı Metin Vural, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını Beşkavaklar Mahallesi’nde devam etti. Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Beşkavaklar Mahallesinde sokak sokak parti kadrolarıyla dolaşan AK Parti adayı Vural, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlardan “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Türkiye’nin 2023 hedefleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan AK Parti Milletvekili adayı Vural, burada yaptığı açıklamada, “24 Haziran günü ülkemiz için tarihi bir gün olacak. Aziz milletimiz daha müreffeh bir Türkiye için sandık başına gidecek. Ülkemizin 2023 hedefleri için güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için destek istiyoruz. Bizim beklentimiz bu yapılan hizmetlerin devamı yönündedir. Bolulu hemşerilerimizden beklentimiz sandığa gitmeleridir. Çünkü bir oyun çok büyük önemi olduğu bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah 24 Haziranda milletimizden alacağımız güven ve destekle inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.