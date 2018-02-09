Haber: Esra Öztürk

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyonda askerimize başarılar dileyen Çetinkaya, “İnşallah bu harekat vesilesi ile P.K.K.’nın kökü kazınır. Milletimiz rahat eder. Bu esnada milletimize düşen görev; birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Aramızda nifak ve tefrikaya sebep olabilecek her türlü beyanattan kaçınmaktır. Bizim yani Saadet Partimize göre bugün ülkemizin en büyük problemi kutuplaşmaktır. Aramızdaki düşünce, inanç ve etnik farklılıklar gün geçtikçe dozunu arttırmakta, maalesef gerek iktidar gerekse muhalefet aralarında sert söylemler ile bunu alevlendirmektedir. Medeni toplum olmanın şartı hangi fikir ve düşünce olursa olsun bu vatanın her ferdi aralarında karşılıklı saygıya dayanan üslup ile konuşabilmelidir. Bu sebepten Bolumuzdaki siyasi yetkililere çağrımız, kırıcı olmak yerine yumuşak üslup tercih etmeleridir. Biz Saadet Partisi olarak 40 yıllık siyasi hayatımızda hep buna dikkat ettik. Bu konudaki anlayışımızı hiç değiştirmedik. Zira biz biliyoruz ki; toplumların güçsüz hale gelmesi, kutuplaşmanın ilerlemesi ile olur. Biz inanıyoruz ki; şu vatan toprağı üzerinde yaşayan 80 milyon küsür vatandaşımız kardeşlik anlayışı içinde yaşamazsa huzur bulmamız mümkün değildir.”

“ADİL BİR SİSTEM ANCAK ADİL BİR SEÇİM İLE MÜMKÜNDÜR”

Son olarak Çetinkaya; “Yine biz inanıyoruz ki insanlarımız arasında birliğin sağlanması, Adaletin temsili ile mümkündür. Yine biz inanıyoruz ki; Adil bir sistem ancak Adil bir seçim ile mümkündür. Adil bir seçim yapılmadığı müddetçe birlik ve beraberlik tam manada sağlanamaz. Bilindiği gibi geçen yıl yapılan referandum ile Cumhurbaşkanlığı (başkanlık) yönetim sistemine geçilmiştir. Şu günlerde de buna bağlı ‘Uyum Yasaları’ görüşülmektedir. 12 Eylül baskı rejiminin ortaya koyduğu ‘Yönetimde İstikrar’ bahanesi ile ‘Temsilde Adalet’ ilkesi çiğnenmiş ve %10 seçim barajı konmuştur. Bu da vatandaş üzerinde benim siyasi görüşümü temsil eden parti barajı aşamayacak endişesi ve oyum boşa gidecek korkusu ile oylarını 2. tercihlerine vermek zorunda bırakılmıştır. Bu tutum ‘Temsilde Adalet’ ilkesini yok etmiştir. Cumhurbaşkanı 50+1 ile kazanabileceği için Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Temsilde Adaletin sağlanması ancak 12 Eylül baskı rejiminin koyduğu %10 barajını kaldırması ile mümkündür. Biz Saadet Partisi olarak bütün seçimlere girip kazanmak için var gücümüzle çalışacağımızı belirtiyoruz. Zira Aziz Milletimiz için her alanda en doğru, en faydalı, en adil yönetim anlayışı Milli Görüş’ün ortaya koyduğu prensiplerdir. Herkesi bizi yakinen tanımaya davet eder,Herkese Saadetler Dileriz” dedi.