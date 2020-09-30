“Ülkemizin hedeflerini ortaya koymuştur”

Haber: BMA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) Başkanı Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açılanan önümüzdeki 3 yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı hakkında değerlendirmelerde bulundu. TSO Başkanı Türker Ateş, konuyla ilgili açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP), pandemi sonrası oluşan yeni normale dönüşte, Türkiye’nin mevcut durumunu ve yaşanan gelişmeler ışığında ülkemizin 3 yıllık yol haritası ile hedeflerini ortaya koymuştur. Program kapsamında temel dinamik gücün özel sektör olarak konumlandırılması, reel sektörün ve yatırımların desteklenmeye devam edeceğinin belirtilmesi, teknoloji ve yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılması programın öne çıkan özelliklerindendir. Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sebep olduğu yıpratıcı tablonun sonrasında ekonomik büyümenin % 5’in üzerinde yüksek bir seviyede hedeflenmesi, ayrıca, pandemi süreci sonrası reel sektörümüzün tüm gücüyle üretmeye, istihdam ve gelir yaratmaya devam etmesinde devletin desteğini yanında hissetmesi de son derece önemlidir. Tüm bunlar iş dünyamıza moral ve motivasyon sağlayacaktır” dedi.

“EKONOMİMİZİN YENİDEN ÖNEMLİ BİR YÜKSELİŞ GRAFİĞİ YAKALAYACAĞINA İNANIYORUZ”

Türkiye’nin, küresel ekonominin asli ve vazgeçilmez oyuncularından birisi olduğuna dikkat çeken Ateş açıklamasında ayrıca, “İş dünyası olarak beklentimiz de, Cumhuriyetimizin 100. yılına ekonomisi yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşürmüş, cari denge ve finansal istikrarını güçlendirmiş, yatırım ve istihdamını artıran, daha rekabetçi, daha yüksek katma değerli, daha güçlü bir ekonomi halinde ulaşmaktadır. Ekonomimizin önümüzdeki süreçte yeniden önemli bir yükseliş grafiği yakalayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de tüm gücümüzle çalışmaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.