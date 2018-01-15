Haber: Semih Baykal

Konuyla İlgili İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz şunları söyledi; “Daha önce de belirttiğimiz gibi 9 Ocak’ta üye kayıtlarımız başladı. Halkımız partimize büyük bir teveccüh gösteriyor ve tabi ki bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İl ve ilçe yöneticilerimiz partimizde bir yandan hızla üye kaydı yapıyor bir yandan Bolulu hemşerilerimizle tanışıyor, kucaklaşıyor, gönül bağı kuruyor… Sadece Merkez ilçemizde değil diğer ilçelerimizden de iyi haberler geliyor. Vatandaşın bu ilgi ve alakası bizi motive ediyor, bizlere ülkemiz için, memleketimiz için çalışma azmi veriyor. Vatandaşın ilgilisi şunu gösteriyor; ülkemizin İYİ Parti’ye ihtiyacı var. Kıymetli Bolu halkının bu teveccühüne karşılık Bolumuz iyi olacak, Türkiye iyi olacak diyoruz ve hemşerilerimizi parti binamıza davet ediyoruz. Gelin bir çayımızı için partimizi tanıyın, bizleri tanıyın… İYİ Parti’yi merak eden ve partimize gönül veren herkese kapımız her zaman açık.”