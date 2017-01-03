HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da geçtiğimiz hafta yapılan İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerinde il ve ilçelerdeki tüm öğrencilerin temsilcisi olarak seçilen İzzet Baysal Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Sena Bilgen projelerini anlattı.

“81 ilin öğrenci temsilcilerinin olduğu Ankara’daki öğrenci meclisinde Bolu’yu tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuşan Bilgen, “benim amacım artık Bolu’da öğrencilerin birbirleriyle etkin ve iletişim halinde olması. Bolu merkezdeki ve ilçelerdeki öğrenciler birbirleriyle iletişim halinde değiller. Örneğin Mudurnu’daki bir öğrenci ile merkezdeki öğrenci birbirini tanımıyor. Bütün öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yardım kampanyamız var”

Belirlenen bazı okullara yardım yapacaklarını söyleyen Sena Bilgen, “yardımlar kitap, giysi ve kırtasiye malzemesi olacak. Yardım kampanyamızın adı “Hayalime Ortak Ol” kampanyası. İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri olarak biz bu projeyi başlattık. Ayrıca okullarımızda bazı eksiklikler var. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız ve eksiklikleri belirleyip idarelere bildireceğiz. Yardım kargomuzu ikinci dönemin başında göndereceğiz. İlçelerde birkaç okulumuz var. Şu an kardeş okulumuz olan Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu’nda projemizin kısa filmi arkadaşlarım tarafından çekiliyor” dedi.

Sempozyum düzenlenecek

Öğrenciler için büyük bir sempozyumun çalışmalarına başladıklarını belirten Bilgen, “önümüzdeki günlerde bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz. Sempozyumda YGS ve LYS öğrencileri için kişisel gelişim uzmanları ile görüşmeler yapıyoruz. Uygun bir uzmanı ayarladığımız zaman YGS ve LYS öğrencileri için motivasyon sempozyumu yapacağız” şeklinde konuştu.

Sena Bilgen açıklamasının sonunda ise, ileride hukuk yada siyaset bilimleri alanlarında ülkesine hizmet etmek istediğini söyledi.





