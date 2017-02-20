ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuracak olan ‘başkanlık sistemi’ referandumu için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat pazar gününe kadar askıda kalacak ve muhtarlıklar hafta sonları dahil hizmet verecek.

Siyasi partilerin referandum için ‘evet’ veya ‘hayır’ çalışmalarına hız verdiği Bolu’da, ülkenin geleceğine karar verecek seçmen sayısı da belli oldu. Nüfusu 300 bine yaklaşan Bolu’da, 16 Nisan tarihinde sandık başına gidecek kişi sayısı merkez ve ilçelerin toplamıyla 2 yüz 21 bin 84 kişi olarak tespit edildi. Listelerin netleşeceği güne kadar artış ve eksilmelerin olabileceği seçmen sayısına göre sandık sayıları da belli olacak.

139 bin 41 seçmenle en büyük etkiyi Bolu Merkez’in yapacağı referandumda ilçelerde oy kullanacak kişi sayısı şöyle:

