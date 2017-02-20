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20 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Ülkenin kaderine 2 yüz 20 bin seçmenle ortak olacağız

    Başkanlık referandumu için son 2 aylık sürece girilirken seçmen listeleri muhtarlıklarda asıya çıktı. Peki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılacak olan ‘başkanlık’ sistemi oylaması için Bolu’dan kaç kişi Türkiye’nin kaderine etki edecek…

    20 Şubat 2017 Pazartesi 10:01
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    Ülkenin kaderine 2 yüz 20 bin seçmenle ortak olacağız

    ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuracak olan ‘başkanlık sistemi’ referandumu için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat pazar gününe kadar askıda kalacak ve muhtarlıklar hafta sonları dahil hizmet verecek.

    Siyasi partilerin referandum için ‘evet’ veya ‘hayır’ çalışmalarına hız verdiği Bolu’da, ülkenin geleceğine karar verecek seçmen sayısı da belli oldu. Nüfusu 300 bine yaklaşan Bolu’da, 16 Nisan tarihinde sandık başına gidecek kişi sayısı merkez ve ilçelerin toplamıyla 2 yüz 21 bin 84 kişi olarak tespit edildi. Listelerin netleşeceği güne kadar artış ve eksilmelerin olabileceği seçmen sayısına göre sandık sayıları da belli olacak.

    139 bin 41 seçmenle en büyük etkiyi Bolu Merkez’in yapacağı referandumda ilçelerde oy kullanacak kişi sayısı şöyle:

    Anahtar Kelimeler: Başkanlık, Referandumu, Son, 2, Aylık

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