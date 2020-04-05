Ülkü Ocakları 2 bin maske dağıttı

Haber: N. Halid Altundal

Ölümcül tehlike koronavirüs nedeniyle artan maske talebini fırsatçılığa çevirenlere en güzel cevap Ülkü Ocakları’ndan geldi. Ülkü Ocakları Gerede Teşkilatı, maske fırsatçılarına karşı ilçede yaşayan vatandaşlara 2 bin adet maske dağıttı.

Maske dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, “Ülkemiz genelinde salgın hastalığı bir ranta çevirmeye çalışanlara inat, Yüce Türk Milletinin ve devletinin emrinde Ülkü Ocakları ve neferi var olmaya devam edecektir” dedi.

“KAN EMİCİ ASALAKLARDAN ELBET HESAP SORULACAK”

Başkan Akgül açıklamasının devamında, “Gerede ilçemizde Gerede Ülkü Ocakları Başkanımız ve yöneticilerimiz ilçe de yaşayan vatandaşlarımıza 2000 adet ücretsiz maske dağıtımı yapmışlar ve yine vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde telkinlerde bulunarak her zaman yanlarında olduklarını beyan edip moral ve motivasyonlarına katkı sağlamışlardır. ‘Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz’ sözünü hatırlatarak bu sıkıntılı günlerin geçeceğini, kan emici asalaklardan elbet hesap sorulacağını hatırlatmak isteriz. Türk Milletine duyarlılığından dolayı teşekkür ede,r ülkücü kardeşlerinin her daim yanlarında olduklarını bilmelerini isteriz” ifadelerine yer verdi.