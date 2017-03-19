Haber: Aysun Beykoz

Ülkü Ocakları Bolu Şubesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile üyeleri ile birlikte Çanakkale’ye gitti. Çanakkale’de Şehitliği ziyaret eden teşkilat daha sonrasında siperleri gezdi. Ülkü Ocakları Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül, bir basın açıklamasında bulunarak “Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız bünyesinde üniversite ve ortaöğretim teşkilatlarımızı Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında ecdadımızı yad etmek ve gençlerimizin milli terbiyelerine katkıda bulunmak üzere Çanakkale'ye uğurladık. Her zaman Türklük ve İslam bilincinde olan Ülkücü Hareket mensupları Atalarımızın bu ülke için nasıl mücadele ederek bize hangi koşullarda bu toprakların teslim edildiğini,bir avuç toprak için binlerce şehit verdiğimiz Kutlu Çanakkale topraklarını ziyarette bulunacaklardır.Ülkü Ocaklı gençlerimiz yerinde ziyaretleri ile Türk milli ve manevi değerleri daha iyi anlayarak ruhlarına ruh katacaklardır.Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin” ifadelerini kullandı.