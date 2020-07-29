Ülkü Ocakları derilerinize talip

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı İsmail Akgül, “Vatanımızın yegane bekçileri olan Türk gençliğinin daha sağlıklı ve olumlu koşullarda eğitim almalarına destek olabilmek, Ülkü ocaklarına maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla Kurban derilerinizi Ülkü ocaklarımıza bağışlayarak Ülkü evlerimize, Ülkü ocaklarımıza katkınızı bekliyoruz. Yaptığımız her şeyi şeffaf ve güvenilir yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Yaptığınız yardımlar sizlere kurşun ve silah olarak dönmemesi için; Yaşasın Ülkü Ocakları” ifadelerini kullandı.

Salgın süreci nedeniyle Ramazan ayını oldukça hareketli geçiren Ülkü Ocakları Bolu Şubesi, kendisine emanet edilen ramazan kolisi, fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun bir çalışma dönemi geçirmişti. Ramazan ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, “Dünyamızı kasıp kavuran salgın aynı zaman da ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu nedenle Bolu’da yaşayanlar olarak bizlerde olumsuz bir şekilde etkilendik ve etkilenmeye devam ediyoruz. İnsanlarımız bu süreçte işlerini kaybetti. Maddi yetersizlik içinde olan vatandaşlarımızın bu ortamdan daha az etkilenmesi için bizlerde salgına rağmen ilçe teşkilatlarımızla birlikte sahada yerimizi aldık. Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı istedikleri 3 bin 265 gıda kolisini, 65 bin 70 liraya ulaşan fitre-zekatlarını ve 165 çocuğun ihtiyaçlarını karşıladık. Ülkücü gençliğe güvenerek yardımlarını bizlere emanet eden tüm hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

DERİLERİNİZE TALİBİZ

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, kurban kesecek vatandaşlardan derilerini kendilerine bağışlamalarını istedi. Kendilerine verilecek derilerden elde edilecek gelirin Bolu’da barınmalarına yardımcı olunan ve ihtiyaçları karşılanan üniversite öğrencileri için kullanılacağını belirten Akgül, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak kurulduğu günden bu yana maksadı, ülküsü sadece Türk Gençliğine Kılavuz olabilmek, başta ailesi olmak üzere; üzerinde yaşadığı toprağına ve milletine sahip çıkmak adına mücadele etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Yaptığı Sosyal Çalışmalar ile örnek teşkil eden ve tüm kesimin takdirini toplayan Ülkücü Türk Gençliğine sahip çıkabilmek adına desteklerinizi bekliyoruz. Vatandaşlarımız emin olsunlar; Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz, hain çıkmaz! Bizler burada her şeyden önce vatanını ve bayrağını seven, ahlaklı bir gençlik yetişmesi için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı çalışmaları hakkında bilgi almak ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız 0507 749 14 40, 0536 395 99 98 ve 0544 809 00 14 nolu telefonlarla irtibata geçebilirler.