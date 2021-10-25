Ülkü Ocakları fark yaratmaya devam ediyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

BAİBÜ’nün en kalabalık öğrenci topluluğu olan Türk Dünyası, diğer öğrenci topluluklarından farkını ortaya koymaya devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle iki yıldır etkinliklerden uzak kalmak zorunda kalan Türk Dünyası Topluluğu, BAİBÜ’de eğitim öğretiminin başlamasının ardından kısa sürede toparlanarak etkinliklerine başladı.

Hafta sonu 500 öğrenciyi Aladağ’a götüren BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu, gezi programında çeşitli oyunlar, turnuvalar, canlı müzik, yürüyüş ve yemek programlarıyla öğrencilere farklı bir gün yaşattı.

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğumuzun düzenlemiş olduğu Aladağ Gezi ve Piknik Programımız öğrenci arkadaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleştirdik. 500 kişilik bir katılım ile gerçekleşen gezi programında çeşitli oyunlar, turnuvalar, müzik ve eğlence yanı sıra yürüyüş ve yemek programları düzenledik. Faaliyetlerimize öğrencilerimizin talebi doğrultusunda yine devam edeceğiz, Alnımızın akıyla ve kazasız bir şekilde programımızı bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Bolu Ülkü Ocakları olarak tekrar gücümüzü ve farkımızı gösterdik. Programa katılan tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.