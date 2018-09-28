Haber: Ceylan BEYKOZ

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, ziyaret hakkında şunları söyledi; “Ülkü ocakları İl Yönetimi olarak yaklaşık bir buçuk yıldır ilimizde görevini ifa eden Jandarma İl Alay Komutanı Albay Nadir Çevik’i makamında ziyaret ederek ilimiz ve faaliyetlerimiz hakkında istişarelerde bulunduk.Ülkücü Gençlik olarak Türk Askerimizin ve Emniyetimizin her daim yanında olduğumuzu belirterek başarılarının devamını diledik” dedi.

Akgül, açıklamasının sonunda; “Yüce Allah Vatanımızın ve Milletimizin bölünmezliğini baki eylesin” diye konuştu.