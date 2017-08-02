Haber: Esra Öztürk

Ülkü Ocakları Bolu Teşkilatı faaliyetlerine devam ediyor. Ülkücüler teşkilat olarak İlimizin Mudurnu ilçesi Topardıç köyü geleneksel olan ve her yıl yapılan Karapınar bayramına katıldı. Bayramda, Başaltı pehlivanları güreş turnuvasın kıyasıya mücadele ederken, ödüller sahiplerini buldu.

Yapılan turnuvada güreşçilere turnuvadan ödülleri takdim edildi. Güreşçilere ödüllerini ise Bolu Ülcü Ocakları İdare Amiri Ali Fidi verdi. Ödüllerin verilmesinin ardından Ülkü Ocakları Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül konu hakkında açıklamada bulunarak; “Ülkü Ocakları olarak Bolu - Mudurnu Topardıç Köyü Karapınar Bayramına katılarak Başaltı Pehlivanları ödül törenine ocağımızı temsilen İdare Amirimiz Ali FİDİ bey katılım sağlayarak birinci olan pehlivana ödülünü vermiştir. Bizlere ev sahipliği yapan Topardıç Köyü Muhtarı Niyazi ALEMDAR beye teşekkür ederiz. Türk'ün toyu kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.