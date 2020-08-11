Ülkü Ocakları tercih rehberliği yapıyor

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasının yüz binlerce öğrenci için tercih maratonu da başladı. Aldığı puana ve girdiği sıralamaya göre kendisine en uygun bölümü tercih etmenin telaşında olan öğrencilere Bolu Ülkü Ocakları, tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

“GENÇLERİMİZİN İRTİBAT HALİNDE OLMALARINI RİCA EDİYORUZ”

Konuyla ilgili Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül tarafından yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimiz tarafından başlatılan ilimizde de devam ettirilecek olan YKS tercih rehberliği hizmetimiz geçtiğimiz günlerde başlatılmıştır. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda Türk gençliğinin doğru ve yerinde tercih yapabilmesi, hayatının geri kalan kısmında mutlu bir eğitim hayatı sürmeleri, vatan ve millet uğruna daha faydalı olabilmeleri adına mücadelemiz sürmektedir. Yedi gün 24 saat hizmet verecek olan birimimize tüm vatansever gençlerimizin irtibat halinde olmalarını rica ediyor, bundan sonra ki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ülkü Ocakları Tercih Danışmanlığı için linkler:

//www.boluulkuocaklari.org/universite-tercih-danismanligi/

www.ulkuocaklari.org.tr/tercihrobotu