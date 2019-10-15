Ülkü Ocakları Tiyatrosu Bolu’ya geliyor

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tiyatroları tarafından 17 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda ücretsiz olarak çocuklara ithafen "KELOĞLAN" tiyatrosu sahnelenecek.

Bolu Ülkü Ocakları tarafından organize edilecek tiyatro ile ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, “Evlatlarımız Ülkü Ocakları için ekmek ve su kadar önemlidir. Geleceğin Mustafa Kemal'leri ve Kürşatlarına sahip çıkmak adına çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de söylediği gibi ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir’ anlayışı ile hizmet etmekteyiz. Bu vesile ile anne ve babalarımıza kıymetli öğretmen ve öğrencilerimize buradan sesleniyoruz: Gelin Perşembe saat 18:30’da tiyatromuzda buluşalım” dedi.