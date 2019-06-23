Ülkü Ocakları Yaz Kursları başlıyor

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ülkü Ocakları tarafından gençlerin yaz tatilini dolu dolu ve eğlenerek geçirmeleri için 1-17 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında 11-17 yaş arası öğrencilere Yaz Kursları verilecek. Yaz Kursları kapsamında eğitim alanında Türkçe, İngilizce, Kuran ve Ahlak, kitap okuma dersleri; spor alanında futbol, satranç, tekvando, okçuluk, at biniciliği, kick boks, doğa yürüyüşü ve yüzme dersleri; sosyal sorumluluk alanında ise huzurevi ve hayvanat bahçesi ziyaretleri yapılacak.

“HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ”

Düzenlenecek kurslarla ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, kurs programının Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in destekleri ve himayeleri doğrultusunda yapılacağını belirterek şunları söyledi: “2018-2019 eğitim yılında yoğun bir tempo geçiren arkadaşlarımızı bir nebze olsun sosyalleştirebilmek için bu yaz döneminde de spor alanında, eğitim alanında ve kültürel alanda bir faaliyet planı çıkardık. Her biri lisanlı ve profesyonel olan eğitimcilerimizin eşlik edeceği programlarda gerekli planlamalar yapılarak ailelerimize geri dönüş yapılacak. Ön kayıtlarımız başladı, 28 Haziran’da son bulup, 1 Temmuz itibariyle de bir aylık eğitim spor ve sosyal faaliyet programına geçeceğiz. Bu kurslar tamamen ücretsiz olup, yalnızca ortaöğretim yani 11 ile 17 yaş arası öğrencilerimizi kapsayacak. Sosyal medyadan duyurularımızı yaptık, şuan için başvurular güzel. Ülkü Ocakları’nın böyle bir adım atmasından insanlarımız gayet memnun, bizleri tebrik ediyorlar. Biz, herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Amacımız, gençlerimizin bu yaşlardan itibaren Ülkü Ocakları’na sempatisini kazandırabilmek. Eğitim, kültürel gibi her alanda dolu bir gençlik yetiştirebilmek adına çay nasıl ocakta pişiyorsa, Türk genci de Ülkü Ocakları’nda pişer.”

SON BAŞVURU 28 HAZİRAN

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığından yapılan duyuruda 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bolu Ülkü Ocakları Yaz Kursları’na katılmak için son başvuru tarihinin 28 Haziran olduğu ve başvuruların 0507 749 1440 numaralı telefondan yapılabileceği belirtildi.