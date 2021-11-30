Ülkü Ocakları’na Ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz aylarda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Ülkü Ocakları’na ziyarette bulundu. Rektör Alişarlı, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem ve yöneticiler tarafından karşılandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Rektör Alişarlı, ikinci döneminde hayata geçireceği bazı projeler hakkında bilgi verdi. Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ise pandemi süreci sonrası başlayan yeni eğitim öğretim döneminde üniversitede hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektör Alişarlı’ya, Ülkü Ocakları Başkanı Özkalem tarafından ziyaret hatırası verildi.