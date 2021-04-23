Ülkü Ocaklarından 23 Nisan Hediyesi

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pandemi dolayısıyla evlerinde kutlamak zorunda kalan çocukları hediyelerle mutlu etti.

Ülkü Ocaklarından 23 Nisan Hediyesi

Haber: N. HalidAltundal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem çeşitli hediyeler hazırlattı. Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, hazırlanan hediyeleri çocuklara bizzat götürdü. 23 Nisan hediyelerini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

“NİCE BAYRAMLARA ERİŞMEK DİLEĞİYLE”

Özkalem yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, pandemi nedeni ile bayramı evlerinde kutlamak zorunda kalan 230 minik kardeşimizi mutlu etmek ve bayramlarını kutlamak amacıyla 1 adet bisiklet, oyuncaklar, kitaplar ve Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin hazırladığı, Türk Büyükleri çocuk kitapları serisini hediye ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde daha büyük bir coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlara erişmek dileğiyle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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