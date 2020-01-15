Ülkü Ocaklarından 7’inci ilçe ocağı

Haber: Volkan YILMAZ

Bolu’da 7’incisi olacak olan ilçe başkanlığı 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’da Mengen de açılıyor. Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül Mengen ilçe Ülkü Ocakları başkanlığının açılacağını belirterek Mengen halkını açılışa davet etti. Akgül konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Davanın bir neferi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ilk günkü heyecan ile ve Türk İslam davasının omuzlarımızda yüklemiş olduğu sorumluluk ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mengen ilçemizde kutlu ocağı açmamız neticesinde Bolu'muzun tüm ilçelerinde teşkilatlanmış oluyoruz. Tüm Mengen halkını ve orada bulunan öğrenci kardeşlerimizi açılışımıza davet ediyoruz. Katılımları bize onur ve şeref verecektir." sözlerine yer verdi.