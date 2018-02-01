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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • Ülkü Ocaklarından anlamlı kampanya

    Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı üyeleri, Mehmetçiğe Afrine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Bolu'da esnaflara Türk bayrağı hediye etti.

    01 Şubat 2018 Perşembe 10:48
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    Ülkü Ocaklarından anlamlı kampanya

    HABER:Aysun Beykoz

    Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bolu İl Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Bolu'da esnafa Türk bayrağı dağıttı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bolu İl Başkanı İsmail Akgül yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin çağrısı üzerine Afrin bölgesinde Operasyonda bulanan Kahraman Türk Askerimize Yiğit Mehmetçiğimize destek olmak istedik. Askerlerimize destek amacıyla ilimizde ve ilçelerimizde ev ve iş yerlerimizi Şanlı Türk Bayrağımız ile donatmak üzere toplam 5000 adet Türk bayrağımızı esnaflarımıza hediye ederek iş yerlerimize asmalarını rica ettik.

    Bizleri memnuniyet ile karşılayan kıymetli Bolu esnafımıza, değerli çalışanlarına teşekkür eder Milli hassasiyetlerinden dolayı tebrik eder hayırlı işler dileriz. Şanlı Türk bayrağımızın gök kubbede ilelebet dalgalanması, Ezan-ı Muhammed’in semalarda duyulmasını hiç bir gücün engel olamayacağını, Türk’ün ayak bastığı her yerin yurt olup adalet ile yönetileceği tarihte olduğu gibi şimdi de gösterilecektir. Ülkü Ocakları olarak bayrak, vatan ve millet uğruna arkamıza bakmayacağımızı, kirli ellerini kutsalımıza uzatanın ellerini kıracağımızın bilinmesini isteriz. Bu vesile ile Operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimize kahraman Mehmetçiğimize Yüce Allah’tan muzaffer olmalarını diler, Şehitlerimize Allah’tan Rahmet kederli ailelerine başsağlığı, gazilerimize acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Ülkü, Ocakları, Bolu, İl, Başkanlığı

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