Haber: Kasım Şahin

Ülkü Ocakları Bolu Şubesi tarafından 4 yıldır her bayram düzenlenen “İhtiyaç Sahibi Bir Çocukta Sen Sevindir” kampanyası başlıyor. Ramazan Bayramı arefesinde alınan bayramlık kıyafetlerin çocuklara iletildiği kampanya için MHP 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil basın açıklaması yaptı. Evcil isteyen herkesin kampanyaya katılabileceğini söylerken, “Ülkü ocakları il başkanlığımız döneminde başlatmış olduğumuz ’İhtiyaç Sahibi Bir Çocukta Sen Sevindir’ kampanyamız dahilinde bu ramazan ayı arefesinde de ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindiriyoruz. Ülkü ocakları olarak 4 yıldır kesintisiz her bayram düzenlediğimiz bu organizasyona sizde destek vererek bir çocuk sevindirebilirsiniz. Allah vermiş olduğunuz destekleri dergahında kabul eylesin. Bir çocuk giydirme bedeli 100tl’dir. İsteyenlerin kendisi de katılabilir.” ifadelerini kullandı.