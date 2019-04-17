Ülkü Ocakları’ndan çevre temizliği

Bolu Ülkü Ocakları, sosyal etkinliklerine “Milli Parklar Milli Değerlerimizdir, Çevrecilik Milliyetçilik’tir” sloganı ile gerçekleştirdiği çevre temizliği ile devam etti.

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ülkü Ocakları “Milli Parklar Milli Değerlerimizdir, Çevrecilik Milliyetçilik’tir” sloganı ile geçtiğimiz gün çevre temizliği yaptı. Çevre temizliği konusunda farkındalık uyandırmak adına Karaçayır Parkı ve Atatürk Orman Parkı’nda çevre temizliği yapan Bolu Ülkü Ocakları üyeleri vatandaşları daha temiz bir çevre için duyarlı olmaya davet etti. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Bizim Milliyetçilik anlayışımıza göre Milliyetçilik; heyecan ve hamasetin de üzerinde eğitimden sanata, bilimden spora, ekonomiden hayvan haklarına, sağlıktan yönetime kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir birlikte yaşama projesidir” açıklamasında bulundu.

“ÇEVRECİLİK MİLLİYETÇİLİKTİR’”

Ülkü Ocakları Başkanı Akgül açıklamasında ayrıca, “En basit anlatımı ile ‘Irmağının akışına ölürüm Türkiyem’ dizelerini seslendiren bir Türk Milliyetçisi çevre sorunlarına duyarsız kalamaz kalmamalıdır!

Biz de bu duyarlılığımıza binaen ‘Milli Parklar milli değerlerimizdir, çevrecilik, milliyetçiliktir’ sloganı ve anlayışı ile Milli Parklar, Tabiat Parkları, Doğal Alanlar vs. olmak üzere birçok yerde atık ve çöp toplama etkinliğimizi bu sefer Karaçayır Parkı ve Atatürk Orman Parkında gerçekleştirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

“DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMIŞ OLACAĞIZ”

Akgül açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Bu tür faaliyetlerimizi ileri ki dönemlerde daha da yoğunlaştırarak hem topluma yararlı faaliyetlerimizi sıklaştırmış hem de Türk Gençliğine doğa ve çevre bilincini aşılamış olacağız.”