Ülkü Ocaklarından "Hocalı" sergisi

Haber: C. Kutay Aykan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Türk Dünyası Topluluğu ve üniversite teşkilatları ile birlikte Gölköy Yerleşkesi Aktivite Merkezinde Hocalı Katliamının 27. yıldönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı. Sergi açılışına Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, İl Ocak Yöneticileri ve çok sayıda BAİBÜ öğrencisi katıldı. Düzenlenen sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, "26 Şubat 1992 tarihinde Rusların desteklediği Ermeni işgal güçleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kasabası’nda 613 kişinin şehadeti ile sonuçlanan 'Hocalı Soykırımı'nı anmak üzere hazırlamış olduğumuz '100 Fotoğraf İle Hocalı' sergisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi. "TÜM DÜNYAYA KABUL ETTİRECEĞİZ" "Ülkücü Türk Gençliği olarak Dünyanın neresinde bir soydaşımızın saçının teline zarar gelse bizim yüreğimiz sızlamaktadır" diyen Akgül açıklamasında ayrıca, "Türklüğe yapılan zulümleri ört bas etmek isteyenlere asla müsaade etmeyecek, acımızı tüm dünyaya kabul ettireceğiz. Davamız Nizam-ı Alem ve İlahi Kelimetullahtan asla vazgeçmeyecek, tüm dünyaya bir gün Türk-İslam ülküsünü kabul ettireceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Yüce Allahtan rahmet dileriz. Ne mutlu Türk'üm Diyene!" ifadelerini