Ülkü Ocaklarından Kuran Kursu öğrencileri anlamlı hediye

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Kuran Kursu öğrencilerine dağıtılan kitap hakkında şunları söyledi; “Bolu Ülkü Ocakları olarak Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Faaliyet birim Başkanlarının ortaklaşa olarak organize ettiği Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin çocuklarımız için hazırladığı, Yazılışının 950. yılında Türk Tarihi’nin muazzam eserlerinden olan, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserini, Kalıcı Konutlar Camii’nde Yaz Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarımızla buluşturduk” dedi.

Akgül, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; “Türk Gençliği olarak Tanrı Dağı kadar Türk Hira Dağı kadar Müslüman olduğumuzun bilincindeyiz ve bunun mücadelesini ömrümüz boyunca vereceğiz. Kitabın hazırlanmasında emeği olan Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş'e sonsuz teşekkür ederiz”