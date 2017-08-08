Haber: Semih Baykal

Kurban Bayramı yaklaşırken, Ülkü Ocakları Bolu Şubesi İsmail Akgül vatandaşlardan anlamlı bir ricada bulundu. Akgül, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, kurban kesecek vatandaşlardan derilerini kendilerine bağışlamalarını istedi. Derilerin, giderleri Ülkü Ocakları tarafından karşılanan öğrencilerin kaldığı ‘Ülkü Evleri’nde kullanacağını belirten Akgül; “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak kurulduğu günden bu yana maksadı, ülküsü sadece Türk Gençliğine Kılavuz olabilmek, başta ailesi olmak üzere üzerinde yaşadığı toprağına ve milletine sahip çıkmak adına mücadele etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Türk-İslam coğrafyasında sayısız yardım kampanyaları başlatarak Mazlumun sesi olmuştur.Vatanımızın yegane bekçileri olan Ülkücü kardeşlerimizin daha sağlıklı ve olumlu koşullarda eğitim almalarına destek olabilmek Ülkü ocaklarına maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla Kurban derilerinizi Ülkü ocaklarımıza bağışlayarak Ülkü evlerimize,Ülkü ocaklarımıza gençliğe katkınızı bekliyoruz.Yaptığımız her şeyi şeffaf ve güvenilir yaptık yapmaya da devam edeceğiz.Yaptığımız yardımların bizlere kurşun ve silah olarak dönmemesi için Yaşasın Ülkü Ocakları” ifadelerini kullandı.