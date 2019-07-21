Ülkü Ocaklarından “Üniversite Tercih Danışmanlığı"

Haber: Aysun Beykoz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz'da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak. Üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin doğru tercih yapabilmesine yardımcı olmak adına Bolu Ülkü Ocakları da bir çalışma başlattı. Bolu Ülkü Ocakları bünyesinde açılan “Üniversite Tercih Danışmanlığı Merkezi” öğrencilere tercih danışmanlığı yapılacak. Söz konusu uygulama ile alakalı Bolu Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada, “2019 YKS Tercih döneminde tüm öğrencilerimizi uzman hocalarımızdan destek almaları ve doğru tercih yapmaları için Ocağımız bünyesinde kurulan ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ merkezimize davet ediyoruz. Tercih Danışmanlığı başvuruları için www.boluulkuocaklari.org sitemizde bulunan başvuru formunu doldurmanız yeterlidir” ifadelerine yer verildi.