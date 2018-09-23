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23 Eylül 2018 Pazar
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    • Ülkü Ocakları’nın örnek uygulaması devam ediyor

    Ülkü Ocakları Etüt Merkezi, yeni eğitim öğretim yılında da orta öğretim öğrencilerine derslerinde başarı sağlamaları amacıyla sürdürdüğü eğitim programlarına devam edecek.

    23 Eylül 2018 Pazar 11:51
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    Ülkü Ocakları’nın örnek uygulaması devam ediyor
     

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı tarafından 2 yıl önce satın alınarak kurulan Etüt Merkezi 2018- 2019 eğitim öğretim döneminde de eğitim programlarına devam edecek. Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, dar gelirli öğrencilere katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. İsmail Akgül, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığımızın bundan 2 yıl önce mülk edinerek açtığı “ETÜT Merkezimiz” iki yıldır Orta Öğretim Öğrencisi kardeşlerimizi üniversiteye hazırlamaya ve okuldaki derslerinde başarı sağlamaları amacıyla sürdürdüğü eğitim programlarına 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde de devam edecektir.

    Gençlerimizin vatan, bayrak, millet sevgisi ile yetişerek önce ailesine daha sonra ülkesine hayırlı birer evlat olmaları amacıyla hem milli ve manevi değerlerimizin öğretildiği hem de derslerinde başarılı olması için Etüt Merkezimizle gerçekleştirdiğimiz eğitim programları neticesinde bu yıl; Matematik, Fizik, Kimya,Türkçe,Tarih,Coğrafya dersleri ücretsiz olarak,8.9.10.11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize etüt olarak hizmet verecektir.Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı ETÜT Merkezi’nde daha önce ki yıllarda ilimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan Genç Ülküdaşlarımızın verdiği eğitim programları bu yıl daha profesyonelce daha verimli bir şekilde yapılması amacıyla yine öğrenci kardeşlerimizin desteği ve aynı zamanda Türk Eğitim Sendika’mızın desteği ile değerli öğretmenlerimizin vereceği eğitim programıyla yapılacaktır.

    Dar gelirli ailelerimize ve öğrencilerimize katkı sağlayabilmek için açmış olduğumuz etüt merkezimize tüm öğrenci kardeşlerimizi davet ediyoruz. Buradan genç kardeşlerimizin sevgili velilerine de seslenmek istiyorum. Unutmayın; Ocağa giden genç;Madde bağımlısı olmaz,Hırsız olmaz, arsız olmaz,Vatan haini olmaz,Devlete düşman olmaz.Ocağa giden genç:Alparslan olur, Fatih olur, Atatürk olur, Başbuğ olur, Adam olur.Yaşasın Milliyetçi Eğitim Mücadelemiz.Ne mutlu Türk’üm diyene!”

    Anahtar Kelimeler: Ülkü, Ocakları, Etüt, Merkezi, Yeni

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