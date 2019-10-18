Ülkü Ocakları’nın tiyatrosuna yoğun ilgi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ülkü Ocakları organizasyonuyla, Ülkü Ocakları Tiyatroları ilimiz Bolu’ya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Ülkü Ocakları Tiyatrolarının Keloğlan isimli oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Yüzlerce çocuğun katıldığı tiyatro gösterisinde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

“TİYATROLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Gerçekleştirilen etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Ülkü Ocakları Genel Merkezi Tiyatroları’nın hazırladığı Keloğlan çocuk tiyatrosu, Bolu’da çocuklarımızla buluştu. Çocuklarımız için eğitici ve eğlenceli bir tiyatro gösterisi olan Keloğlan’a yoğun ilgi gösteren geleceğimizin emanetçileri kıymetli çocuklara ve saygıdeğer ailelerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için tiyatrolarımız devam edecektir” dedi.