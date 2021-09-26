“Ülkücü gençlik, ülküsünün peşinde”



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen teknoloji fuarı TeknoFest 2021’ye 4 proje ile katılan Bolu Bilim Sanat Merkezinin projeleri İstanbul’da yoğun ilgi görmüştü. Ulusal kanallar tarafından yapılan canlı yayınlarla tüm Türkiye’ye projelerini anlatan Bolu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrenci ve öğretmenlerini TeknoFest’te bulundukları stantta Türkiye’nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2’nin mimarı Selçuk Bayraktar da ziyaret etmişti.

Bolu Ülkü Ocakları Teknofest’te

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST’e ortaöğretim öğrencilerinden oluşan bir heyeti festivale gönderdi. Geziye Ortaöğretim ve Lise başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve çocukları festivalde teknoloji ürünlerini ve Bolu’yu temsil eden 4 projeyi yerinde inceledi.

“Üzerimize düşünlerin farkındayız”

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, “Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde yerimizi aldık. Büyük bir keyif, ilgi, gurur ve merakla inceleme ve gözlemler yaptığımız festivalden derslerimizi alarak Bolu'ya geri dönüyoruz. Bir sonraki festivalde Bolu Ülkü Ocaklı gençlerimizin projelerini görebilmenin ümit ve ülküsüyle üzerimize düşünlerin farkındayız. Bu özgüveni Ülkü Ocaklı Aziz Sancar'ın yaptıklarından alıyoruz. Ülkümüz, Vatan, Sevdamız Türkiye. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” ifadelerini kullandı.