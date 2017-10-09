Haber: Semih Baykal

Haber: Semih Baykal

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlenen “Kerkük Sevdalıları buluşuyor " programına Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığında 15 kişi katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de geldiği program ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül şunları söyledi; “ Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak Genel Merkezimizin düzenlediği "Kerkük Sevdalıları buluşuyor "programımıza 150 kişilik grubumuzla katılım sağladık. Ülkücü Hareket bitti diyenlere inat Ülkücü Türk gençliği Türkmen Beyi Sayın Devlet BAHÇELİ beyin katılımlarıyla Ankara Arena'da yaklaşık yüz bin kişi ile dünyaya ve Barzani'ye gözdağı vermiştir. Ülkücü Hareket ile şaka olmayacağı dost Ve düşman tarafından tasdik edilmiş, beş bin değil beş yüz bin ülkücünün Türkmen kardeşlerinin yanında olduğu ispatlanmıştır. Liderimiz 82 Kerkük, 83 Musul dediğinde gülüp geçenlerin akıllarını başlarına almalarını sağlayacak fotoğraf bugün Ankara'da çekilmiştir. Yüreği iman dolu olan Ülkücü Türk gençliği Liderinin bir işaretiyle neler yapılabileceği bugün aşikar olarak sergilenmiştir. Necip Fazıl'ın da dediği gibi Ülkücüler için Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan Ne mutlu Türk'üm diyene!!” dedi.