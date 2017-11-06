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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Ülkücüler caddeyi inletti

    Ülkü Ocakları Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül, İzzet Baysal Caddesi üzerinde basın açıklaması yaparak Kürt iş adamlarını ve vatandaşları uyardı. Açıklama sonunda Ülkücüler hep bir ağızdan ülkücü yeminini okurken vatandaştan büyük ilgi gördüler.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 16:57
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    Ülkücüler caddeyi inletti

    Haber: Semih BAYKAL

    Ülkü Ocakları Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül, son günlerde ilimizde sosyal medya üzerinden paylaşılan PKK Bölücü terör örgütü destekçisi şahıslara karşı vatandaşı ve Kürt iş adamlarını uyardı. Akgül, açıklamasında; “Malumunuz Ülkü Ocakları olarak her zaman Türk milletinin yanında, ilimizin hizmetinde, gençlerimizin yanındayız. Ülkü Ocakları yaklaşık 10 yıldır her alanda mücadele etmektedir. Allahın izni ile de mücadelesine ebediyen devam edecektir.

    Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortadır. Bizler Ülkücü Türk gençliği olarak her daim devletine sadık vatandaşlar olarak yaşadık. Biz sorun çıkaranlar değil, her daim sorun çözen tarafta olmayı istedik. Evet biz Türk Milliyetçileriyiz. Lakin ülkücülerin bu topraklarda yaşayan vatan ve milletine bağlı Kürdüne, Lazına, Çerkezine ve daha nicesine de sahip çıktı çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz 3 kıtaya hakimiyet süren Oğuz’un torunlarıyız. Bu vesile ile son dönemde bir takım Kürt iş adamları ile alakalı çıkan spekülasyonların üzdüğünü belirtmek isteriz. Şayet böyle bir durum söz konusu ise emniyet gerekeni yapmalıdır. Bizim için vatan ve millet sevdalısı olmak önemlidir. Buradan Kürt köken iş adamlarına sesleniyoruz. Sizlere saygımız sonsuz lakin yanınızda çalışan işçilerin sorumlulukları da sizin üzerinedir. Kimse yediği kaba pislemesin. Bu sorumlulukları layıkıyla yerinize getireceğinizi düşünüyoruz. Zira ülkücülerin tepkisi kimseye benzemeyecektir. Türklük gururumuz, İslam umudumuzdur” dedi.

    CADDE ÜLKÜCÜ YEMİNİ İLE İNLEDİ

    Açıklamalarının ardından Ülkü Ocakları Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül ve il teşkilatı hep bir ağızdan ülkücü yeminini okudu. Var güçleri ile yeminlerini okuyan ülkücülere ise vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yeminlerini okuyan ülkücüleri vatandaşlar telefonları ile kamera kaydına aldı.

    Anahtar Kelimeler: Ülkü, Ocakları, Bolu, Şubesi, Başkanı

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