Ülkücüler iftar ve sahur programlarına devam ediyor!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ülkü Ocakları ramazan ayının son günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ülkü Ocaklarının son misafirleri ise Ak Partililer oldu. Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti İl Başkanı Suat Güner, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem ve ocak mensuplarıyla sahurda bir araya geldi.

Milletvekili Aydın ve İl Başkanı Güner, vatan ve bayrak sevdalılarıyla bir arada olduklarından dolayı memnun olduklarını belirtirken, Ocak Başkanı Özkalem Ak Partililere gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti.

ÜLKÜ OCAKLARI SAĞLIKÇILARI AĞIRLADI

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, il başkanlığında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ülkü Ocakları’nın son misafirleri özellikle son salgın sürecinde canla başla mücadele eden sağlıkçılar oldu.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığında her akşam gerçekleşen iftar programına Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, AİBÜ Hastanesi Başhekimi Muhammed Nur Öğün,

Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Hamdi Afşin, Köroğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Muhammed Fatih Bayraktar, Fizik Tedavi Hastanesi Müdürü İbrahim Yüceer, Ruh Sağlığı Hastanesi Müdürü Adem Anaç, AİBÜ Hastanesi Müdürü Raif Temel, AİBÜ Hastanesi Müdür Yrd. Halis Uzun ve ocaklı gençler katıldı.