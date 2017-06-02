Haber: Esra Öztürk

Bolu Ülkü Ocakları her Ramazan Ayı’nda yaptığı koli yardımlarına bu senede hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine gönderilen Ramazan kolileri bu yılda ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Ülkü Ocakları Yeniçağa ilçesinde 50, merkezde ise 70 koliyi ihtiyaç sahipleri buluşturacak.

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, konu hakkında açıklama yaparak “Allah'ın izniyle kumanya dağıtımlarımız başlamış bulunuyor.Rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayında bu akşam itibari ile Gerede ilçemizde dağıtılmak üzere yermiş koli, Yeniçağa ilçemize 50 koli Bolu merkez de dağıtılmak üzere 70 koli sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıkmıştır.Allah yardım edenden ve aracı olan herkesten razı olsun. Her kapıya bir kumanya ramazan boyunca Ülkücüler ile var olacak sofralar şenlenip yüzler gülecektir” ifadelerini kullandı.