Ülkücüler Şehitlerini Andı

Haber: S. Özge Yücel

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmesinin 7’inci yıldönümünde Bolu Ülkü Ocaklarında Kur-an okutularak şehit Çakıroğlu’nun ruhu için dua edildi.

KURAN OKUYUP DUA ETTİLER

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, Türk Diyanet Sen Bolu Şubesi Başkanı Metin Saltan, Bolu Ülkü Ocakları geçmiş dönem Başkanı ve Yeşilay Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül’ün de katıldığı anma programında ülkücü gençler şehitleri için dua ettiler. Yapılan anma programıyla ilgili Bolu Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada; “Bolu Ülkü Ocakları olarak, İzmir Ege üniversitesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından haince Şehit edilen Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle Aziz ruhuna Kur'an tilaveti gerçekleştirdik” denildi

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 15:13