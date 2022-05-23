Ülkücüler Turan’a Pedal Çevirdi

HABER: Erdal Tanrıverdi

Etkinliğe Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı Cihan Özkalem, Yeşilay Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül, Bisikletliler Derneği Başkanı Emrullah Zenginoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Aileler ve her yaş grubundan çocuklar katıldı.

Pazar günü saat 15.00’de Karaçayır Spor Salonu önünden başlayan bisiklet turu etkinliği sıcak havanın da etkisiyle büyük ilgi gördü. Etkinliğe beklenenin üzerinde katılım gerçekleşti.

“FAALİYETLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ”

‘Cumhuriyetin 100. Yılına, 2023’e pedal çevir’ sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna katılan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem, “Ülkemizin genç nesillere sahip çıkmasını, özellikle bağımlılıkla mücadele etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşilay ve Bisikletliler Derneği ile yürüttüğümüz bu çalışmanın özellikle gençlerde bir farkındalık oluşturacağını ümit ediyorum. ‘Yeşilay’da Hayat Var’, ‘Cumhuriyet’in 100.yılına pedal çevir’ sloganlarıyla başlattığımız bu faaliyetimizi ilerleyen günlerde çeşitlendirerek devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“YEŞİLAY’DA HAYAT VAR”

Beklenenin üzerinde bir katılımın olduğunu belirten Yeşilay Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül,“Ülkü Ocakları ve Bisikletliler Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğimize talep beklediğimizin çok üstünde oldu. Neredeyse arkadaşlarımızın bisiklet ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldik. Tabi bu faaliyetlerimiz trackingden, yürüyüşe, dağcılıktan, yüzme, rafting organizasyonlarımızla devam edece. Geniş bir gençlik hareketine sahip olan Ülkü Ocakları ile ortak çalışmalarımız ilerleyen günlerde de sürecek. ‘Yeşilay’da hayat var’ sloganıyla Türk gençliğini bağımlılıklardan kurtarmak amacıyla bu faaliyette emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Gelecek haftalarda bir rafting programı planlamayı çalıştıklarını dile getiren Başkan Akgül katılımcılara teşekkür etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE PEDAL ÇEVİR

Bisikletliler Derneği Bolu Temsilciliği Emrullah Zenginoğlu etkinliğin bir diğer amacının da bağımlıkla mücadeleye dikkat çekmek olduğunu hatırlatarak, “Türkiye Yeşilay Derneği ve Yeşilay Derneği’nin birçok farklı ilde bağımlılıkla mücadele ve geleceğe yönelik olarak ‘Yeşilay’da Hayat var’ sloganıyla bir etkinlik düzenliyor. Bolu’da bu katılımı yüksek oranda sağladı, güzel bir etkinlik oldu. Dileriz bundan sonra ki etkinliklerde Yeşilay’a destek vermeye devam ederiz ve güzel etkinlikleri birlikte başarırız” dedi.