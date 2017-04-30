Haber: Aysun Beykoz

İsmail Akgül, yaptığı yazılı basın açıklamasında Bolu halkını, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci topluluklarından Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen 3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü yürüyüş ve konserlerine davet etti. Akgül, açıklamasında Türk gençliğinin ayak seslerinin Bolu’yu inleteceğini belirterek “İlk olarak 3 Mayıs 1944 de Nihal ATSIZ ve on arkadaşı tarafından kutlanmaya başlanan bu kutlu günün 73.yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururu içindeyiz. Ülkücü Türk gençliği olarak yeminine bağlı, örf ve adetleri ile yaşayan, kültürünü, ananelerini asla unutmayan nesiller olarak her dönemde olduğu gibi bu yılda Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Türk Dünyası Topluluğumuz tarafından düzenlenen 3 Mayıs Türkçülük günü kutlamamız Çarşamba günü saat 12.00'da Üniversitemizde başlayacaktır. Yürüyüş ve Konserlerimiz ile başlayacak olan kutlamalarımıza tüm Bolu halkımız davetlidir. 3 Mayıs Çarşamba saat 11.00’ da Karaçayır Siteler Camii önünden araç konvoyu ile üniversiteye Hareket edilerek kutlamalarımızı Türk Gençliğine yakışır anlı şanlı bir şekilde yapılarak tüm vatan hainlerine bir kez daha Türk'ün gücü gösterilecek Türk gençliğinin ayak sesleri Bolu'yu inletecektir. Şimdiden Tüm Bolu halkına ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.