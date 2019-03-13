Ülkücülerden Deprem Haftası etkinliği

Haber: Gönül Olutürk

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, eğitim seminerlerine geçtiğimiz gün 1-7 Mart Deprem Haftası ile alakalı olarak düzenlediği etkinlik ile devam etti. Düzenlenen etkinlikte konuşmacı olan Ülkü Ocakları Çevre-Bilim ve Teknoloji Birim Başkanı Türker Sevgi, Türk Gençliğini deprem ve depreme karşı alınacak önlemler, deprem öncesi ve sonrası yapılması gereken davranış ve önlemler konusunda bilgilendirdi. Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle her zaman aktif durumda olan Ülkü Ocakları, Türk Gençliğini eğitim ve kültürel yönden geliştirmeye, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadeleye devam edecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene!” ifadeleri kullanıldı.