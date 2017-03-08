HABER: Ceylan Beykoz

Kadın herşeyden önce Türk milletinin bereket kaynağıdır. Kendilerine verilen bir takım haklardan dolayı hanların,hakanların nice cengaverlerin önünde saygı ile eğildikleri bir şeref abidesidir.İslamiyet öncesi de islamiyet sonrası da kadın her zaman Türk'ün Şerefi ve namusu sayılmıştır.Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil yarısıdır.Doğumdan ölene kadar ellerini üzerinizden eksik etmeyen annelerimiz,her daim bizlere hizmet eden eşlerimiz,bacılarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir ki Peygamber Efendimiz (SAV)bir hadisinde şöyle buyurur:Ey İnsanlar!Kadınlar kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz!Zira siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız.İslama ve Türk örf ve adetlerine sadakat ile bağlı olan Ülkücü Hareket olarak Asena teşkilatlarımız ile birlikte başta Şehit annelerimiz,eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın ve Türkiye'nin kadınlar gününü kutluyoruz.

Allah Türk'ü korusun ve Yüceltsin..



