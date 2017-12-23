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    • Ülkücülerden muhteşem konser

    Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesinde geleneksel olarak düzenlediği “Türk’ün Yurdu Kerkük” adlı konser binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

    21 Aralık 2017 Perşembe 14:48
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    Ülkücülerden muhteşem konser
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    Haber: Semih Baykal

    Türkün Yurdu Kerkük adlı konserde Seyhan Sürmeli, Ozan Manas ve Ali Kınık sahne aldı. Konsere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuzda katılarak konuşma yaptı. Türkün Yurdu Kerkük adlı konsere ilgi çok yoğundu. Seyirciler Kongre Merkezinde ki salonu tamamen doldurdu. Yer bulamayan seyircilerin bazıları basamaklara oturarak konseri takip etti. Konser, saygı duruşunun ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Erdi Değirmenci yaptı. Değirmenci, konuşmasında Kerkük’ün öneminden bahsetti. Değirmenci’den sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz çıktı. Konuşmasına katılan herkese teşekkür ederek başlayan Olcay Kılavuz, Kerkük ve Gündem hakkında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Kerkük için yardım kampanyası başlattıklarını ve toplanan yardımları bizzat bölgeye giderek teslim ettiğini söyleyen Kılavuz, orada bulunurken yaşadığı birkaç anısından da bahsetti.  Kerkük halkının Devletimize ve Milletimize olan güvenini vurgulayan Kılavuz,  Kerkük de gerçekleştirilmek istenilen referandum konusunda Ülkemizin sergilediği tutumun yanı sıra MHP ve Ülkücülerin tavırlarının da etkili olduğunu bu sayede Kerkük halkının rahat bir nefes aldığını söyledi. Türk ve Müslüman Dünyasının genel durumundan da bahseden Kılavuz,  Batı Dünyasını yaşanan olaylara karşı kayıtsız kalmakla suçladı. Arakanda yaşanan katliama da değinen Kılavuz, yine Batı’nın sergilediği tavrı eleştirdi. Bütün bunlara rağmen Ülkemiz öncülüğünde birkaç İslam Ülkesinin daha bu zulme karşı sesini yükselttiğini söyleyen Kılavuz, daha sonrasında konuşmasına Doğu Türkistan da Türklere karşı sergilenen tavır ve asimile çalışmasından bahsederek devam etti.

    “KENDİNİ BİLMEZ DENSİZ”

    Gündemde yer alan Kudüs meselesi üzerine de konuşan Kılavuz,  Trump’ın almış olduğu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararına “Zavallı kendini bilmez densiz İsrail’in başkentinin Kudüs olduğunu söyleyerek İnsan Haklarını ve Hukukunu hiçe sayıyor. Müslümanlara yapılan haksızlıktır” diye tepki gösterdi. Kudüs’ün Türkler ve İslam Dünyası için önemini vurgulayan Kılavuz; “ Bu kabul edilemez Kudüs bizim haysiyet ve şerefimizdir” dedi.  Kılavuz daha sonra bu olay karşısında tavır ala bilen herkese teşekkür edip “ Ülkücülerin gerektiği zaman canlarını vermekten geri durmayacaklarını” söyledi. Müslümanlara seslenen Kılavuz; “ Dayanışma, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi. Kudüs’ün önemini vurgularken, “ Bizim için Kudüs Bolu’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan farksızdır” ifadelerini kullandı. Terör örgütlerinin hakkında da konuşan Kılavuz; “ Terör örgütlerinin ortak hedefi Devletimizi ve Milletimizi bitirmek, bu sebeple dikkatli olmalıyız” dedi. Vatansız kalmanın ne kadar acı bir olay olduğunu birkaç örnek ile anlatan Kılavuz; “Hepimizin ilk vazifesi Vatan, Millet, Bayrak ve Dinimize sahip çıkmaktır” dedi.  15 Temmuz Hain Darbe girişimine de değinen Kılavuz; “ 15 Temmuz darbe gecesi milleti aldatmaya çalışanlar oldu. Himmet, hizmet, hikmet söylemleriyle manevi söylevlerle halkımızı kandırıp oyun oynuyorlardı. Bu yapı Millete ve Devletimize bomba yağdırdı. Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu yiğitlerimiz kendi karargahlarında parçalandılar. Kendi memleketlerine bütün halde gidemediler. Bunları unutmak mümkün müdür” dedi. Kılavuz; “FETÖ, DHKP-C, PKK’nın amacı Devletimizi yıkmaktır. Bunlara asla izin vermeyeceğiz gerekeni her zaman yapmaya hazırız vatan için” diyerek konuşmasına; “Gençlerin bir milletin teminatı olduğunu” söyleyerek devam etti. Gençliğin üzerinde oyunlar oynandığını, tuzaklar kurulduğunu söyleyen Kılavuz, uyuşturucu ve madde bağımlılığında ki artışa dikkat çekti. Gençliğin ahlaki bir çöküş yaşamakta olduğunu belirten Kılavuz; “ Milli ve Manevi değerlere karşı bir taarruz söz konusu” dedi. Kadınlara karşı şiddetin akıllara zarar verecek derecede ki boyutlara ulaştığını söyleyen Kılavuz “Bunlar Milletimizin sıkıntılarıdır. Bu acı gerçekler karışında utanç içerisindeyim” dedi. Konuşmasını bitiren Kılavuz Türk Dünyası Topluluğu başkanına, Asena teşkilatı başkanına, MHP İl Başkanına ve AİBÜ öğrenci Temsilcisine Plaket takdim etti. Türk Dünyası Topluluğu tarafından Olcay Kılavuz’a Plaket ve Boluspor’un atkısı hediye edildi. MHP İl Başkanı Adem Evcil, kısa bir konuşma yaptı. Salonda ki herkesi selamlayarak başladığı konuşmasına takdim edilen bu Plaketi Şehit Fırat Çakıroğlu’na hediye ettiğini söyleyerek son verdi. Konuşmaların bitmesi ardından Bolu Ülkü Ocakları Teşkilatının tanıtım videosu izlendi.

    “AİBÜ’DE MÜZİK ŞÖLENİ”

    Sahneye çıkan ilk sanatçı Seyhan Sürmeli oldu. Sahneye çıkan sanatçıyı alkışlarla karşılayan izleyenler sanatçının söylediği şarkılara bozkurt işareti yaparak eşlik etti. Sahneye çıkan ikinci sanatçı Ozan Manas oldu. Ozan Manas’ın seslendirdiği parçalara eşlik eden seyirciler keyifli dakikalar yaşadı. Sahneye son çıkan sanatçı Ali Kınık oldu. Büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ali Kınık seyircilere bu samimi ve sıcak karşılamaları için teşekkür etti. Seslendirdiği parçalarla salonu mest eden Kınık Şehit Fırat Çakıroğlu için “Neredesin reis” parçasını söyledi. Gecenin son şarkısı Hapis de yatarım oldu. Gelen ve dinleyen herkese teşekkür ederek performansına son veren Ali Kınık, Ülkücü Yemini Edilmesinin ardından ayrıldı. Ülkücü yeminini Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Erdi Değirmenci ettirdi.

    “DOST VE DÜŞMANA ÜLKÜCÜNÜN GÜCÜ GÖSTERİLMİŞTİR”

    Konserin ardından açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, şunları söyledi; “Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Abant İzzet Baysal üniversitemizde geleneksel olarak düzenlediğimiz “Türk’ün Yurdu Kerkük” adlı konserimizi binlerce Ülkücü kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ülkücü Türk gençliğinin gücü Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bir kez daha ispatlanmış dost ve düşmana Ülkücünün gücü gösterilmiştir. Programımıza katılarak bizleri şereflendiren Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay KILAVUZ beyefendi yapmış olduğu konuşmalarında Türk gençliğinin dünya siyasetinde ki önemini vurgulayarak kendisinin de burada ki atmosferden ziyadesi ile memnun olduklarını dile getirmiştir. Programımıza katılarak bizlere güç veren Kıymetli büyüğüm Sayın Genel Başkanım Olcay KILAVUZ beyefendiye, Genel Başkan Yardımcımız Aytaç GEZİCİ beyefendiye, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım ve Yönetimine, Türkiye Kamu-Sen ve iş Kolları temsilcilerine, Abant İzzet Baysal üniversitesi Teşkilatlarımıza,Bolu Ülkü Ocakları Yönetimimize ve kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ederim” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Ülkü, Ocakları, Ülkü, Ocakları, İl

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