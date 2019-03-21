“Ülkücülerimizi Türk Dünyası ile kucaklaştıracağız”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) ülkücüler tarafından düzenlenen nevruz bayramı kutlama etkinliklerine katıldı. Gölköy yerleşkesindeki kültür merkezi önünde gerçekleşen etkinlilerde Fatih Metin, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, MHP’li İbrahim Doğan ve diğer ülkücülerle birlikte önce örs üzerinde demir dövdü ardından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

“ÜLKÜCÜLER VATANIN, BAYRAĞIN, DEVLETİN VE MİLLETİN SİGORTASIDIR”

Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, daha sonra ülkücülere hitap ederek, “Ülkü Ocakları, Ülkücüler her zaman bu ülkenin, bu devletin, bu bayrağın ve bu milletin sigortası olmuşlardır. Bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir.” dedi.

“MİHRAKLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Türklüğün ve Türk kültürünün en önemli günlerinden birini yaşadıklarına değinen Metin, beraberlik vurgusu yaparak “Ülkenin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu dönemde sizlerin ortaya koymuş olduğunu bu tablo ülkemizin geleceğini aydınlatıyor. İnşallah Cumhur İttifakı olarak omuz omuza verecek ve bölücülük yapmaya çalışanlara, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize ve milletimize yan bakmaya çalışan bütün mihraklara fırsat vermeyeceğiz Allah’ın izniyle.” diye konuştu

“BELEDİYE OLARAK ÜLKÜCÜLERİMİZİ TÜRK DÜNYASI İLE KUCAKLAŞTIRACAĞIZ”

Bolu’daki ülkücüleri Türk dünyası ile kucaklaştırmayı arzu ettiklerini belirten Metin, “Cumhur İttifakı’nın itici gücü Ülkücü gençliktir. Buradan sizlere bir de müjde vermek istiyorum; Allah nasip ederse Orta Asya’dan Balkanlara uzanan Türklüğün birlik ve beraberliğini sağlayacak büyük Türkiye’yi hep beraber oluşturacağız. Bolu’dan belirli periyotlarla Türk dünyasına öğrencilerimizi Bolu Belediyesi olarak götürüp kucaklaşmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ İÇİN KURULMUŞTUR

Metin son olarak, Cumhur İttifakı’nın kuruluş amacına da değinerek,“ Bu ittifak belediye başkanlığı için kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı büyük Türkiye ideali için kurulmuştur. Birlik beraberlik için, Türkiye’nin güçlü geleceği, yarınları için kurulmuştur. Ülkücülerin 31 Mart’ta Allah’ın izniyle bu milletin cumhur ittifakı çatısı altında toplanmasına ve Türkiye’nin geleceğe sağlam adımlarla yürümesine katkı vereceğinize yürekten inanıyorum. Allah’ın izniyle, büyük Türkiye’nin geleceği için 31 Mart’tan sonra da hep beraber çaba sarf edeceğiz.” dedi.