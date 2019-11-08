“Ulu önderimizi büyük bir özlemle anıyorum”

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu yayınladığı Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 81. Yıldönümünde Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."