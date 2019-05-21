Uludağ’ın zirvesinde Bayrak açtılar

Haber: Birol Ertunç

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Cihan Ayvaz liderliğinde altı kişilik ekip ile 2543 metre irtifaya sahip Bursa Uludağ’ın en yüksek zirvesine çıktı. 6 kişilik ekip Uludağ’ın zirvesine sabaha yakın 4’te yürümeye başladı. 6 buçuk saatlik bir yürüyüşün ardından 10:30 da zirveye ulaştı. Toplamda zirveye ulaşmak için 25 kilometre yürüyen grup 2543 metredeki zirvede Türk Bayrağı ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği pankartı açarak hem Bolu’yu temsil etti hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramını kutladı.