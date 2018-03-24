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24 Mart 2018 Cumartesi
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    • Ulusal basın Tarihi farkı konuşuyor

    Boluspor’un hazırlık maçında evinde Fenerbahçe’yi 6-2 mağlup ettiği maçın yakınları ulusal basında geniş yer buldu. Ulusal basın attığı başlıklarla Fenerbahçeyi yerden yere vurdu.

    24 Mart 2018 Cumartesi 13:54
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    Ulusal basın Tarihi farkı konuşuyor
     Haber: Semih Baykal

    Dün ilimizde oynanan hazırlık maçı ile ilgili haberlere geniş yer veren ulusal basın Fenerbahçe spor kulübüne ağır eleştirilerde bulundu. Tüm gazetelerde ve tv kanallarında ortak eleştiri Fenerbahçe’nin kötü futbol oynadığı yönündeydi. İşte Boluspor’un Fenerbahçe’yi 6-2 yendiği hazırlık maçı ile ilgili ulusal basına yansıyan başlıklar ve haberler;

    FANATİK; FENER, BOLU'DA YÜZ KIZARTTI

    Fanatik editörü Hakan Ateşler, Boluspor'un 6-2 kazandığı Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

    Fenerbahçe, Boluspor karşısında adeta “Bizim burada ne işimiz var” dercesine oynadı.

    SABAH; FENERBAHÇE BOLU’DA DAĞILDI

    Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Boluspor’dan 6 gol yedi. Ev sahibi takımın 20 yaşındaki genç oyuncusu Burak, kaleci Volkan’ı 40 metreden avlayıp sosyal medyayı inletti. F.Bahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Giuliano, Valbuena ve Fernandao gibi isimler de farklı yenilgiye çare olamadı. Maçtan sonra saha karıştı. Şener Özbayraklı ile Boluspor yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında sert tartışmalar yaşandı. Bilik'in, 6. gol sonrası futbolcusu Sefa'ya atak yapmamalarını ve kendi aralarında paslaşmalarını istediği, bunu duyan Şener'in de sinirlenerek Bilik'in üzerine yürüdüğü öğrenildi.

    STAR; BOLU'DA 'ATAK YAPMAYIN' KRİZİ!

    Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor’un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

    TGRT; FENERBAHÇE'Yİ DAĞITTILAR! TARİHİ FARK...

    Milli takım arasını fırsat bilen Fenerbahçe hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Bolu'da oynanan maçtan 6-2 mağlup ayrıldı. Boluspor'un gollerini 15. dakikada Burak Asan, 31. dakikada eski Fenerbahçeli Andre Santos, 45. dakikada penaltıdan Sefa Yılmaz, 52. dakikada Guido Koçer, 83. dakikada Mutlu Güler ve 86. dakikada Emre Gültekin atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 26. dakikada Aatif ve 80. dakikada Fernandao kaydetti. Aykut Kocaman, uzun süre kadro dışı bıraktığı ve kısa süre önce affettiği Ozan Tufan'a ilk 11'de görev verdi.

    POSTA; BUNUN ADI REZALET

    Fenerbahçe Boluspor maçı tarihi bir skora sahne oldu. Ligde işleri pekiyi gitmeyen sarı-lacivertliler Boluspor karşısında da resmen dağıldı. Süper Toto Süper Lig'de işleri pek de iyi gitmeyen Fenerbahçe yedek ağırlıklı bir kadroyla karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe'nin ilk golü yaklaşık 40 mt'den yediği karşılaşmanın ilk yarı skoru 3-1 Boluspor üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Valbuena, Giuliano ve Fernandao gibi as isimlerle çıkan Fenerbahçe, yinede karşılaşmayı çeviremedi ve sahadan 6-2'lik tarihi bir skorla ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Hazırlık, Maçında, Evinde, Fenerbahçe’yi

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