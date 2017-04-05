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05 Nisan 2017 Çarşamba
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    • ULUSAL BASINDA GÖYNÜK RÜZGARI

    Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Cittaslow Birliği’ne üye olarak “Sakin Şehir” ağına katılan Göynük, ulusal basın ve yayınların ilgi odağı haline geldi.

    05 Nisan 2017 Çarşamba 13:51
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    ULUSAL BASINDA GÖYNÜK RÜZGARI

    Haber: BMA

    2017 Şubat ayında çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklık için 70 kriteri sağlayarak Uluslararası Cittaslow Birliği’ne üye olan Göynük, ulusal basın ve yayınlarda sık sık yer alarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş izleyici ve okuyucu kitlesine sahip basın ve medya organlarında geniş yer verilen Göynük, “Sakinliğin Ve Huzurun Yeni Diyarı, Büyülü Diyar, Huzur Sığınağı, ‘Sakin’ Bir Hafta Sonu Kaçamağı, Huzurun ve Yeşilin Buluşma Noktası” gibi başlıklarla ön plana çıkıyor. Cittaslow ağına katıldığı günden beri turizm açısından büyük gelişme gösteren ilçede, esnaf ve vatandaşlar ilçelerinin böyle önemli ve güzel bir organizasyona katılmasından oldukça memnun. Turizmde atağa geçen ve gerek Türkiye’de gerekse uluslararası anlamda her geçen gün ilgi odağı haline gelen Göynük’ü daha da geliştirerek geleceğe ulaştıracaklarının altını çizen Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan şunları söyledi: “Geçtiğimiz Şubat ayında Cittaslow ağına katılmamız ile birlikte ilçemizde özellikle turizm açısından önemli bir hareketlenme başladı. Bu hareketlilik bizi sevindirdiği gibi esnaf ve vatandaşlarımızı da memnun etmiş durumda. Bizler ilçemiz için elimizden geleni yaparak, hizmetlerimizi ve hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımız için durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir, nefes alınabilecek bir turizm merkezi bırakacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Girişimlerimiz ile üye olduğumuz Uluslararası Cittaslow Birliği sayesinde turizm açısından önemli bir potansiyeli aktif hale getirdik. Başta Bolu ilimiz olmak üzere, hem ülkemizin hem de yabancı ülkelerin turizminde ilgi odağı haline geldik. Gerek yerel gerekse ulusal basın ve yayın organlarında ilçemize geniş yer verilmesi de bunun en önemli göstergesidir. İlçemizin sakinliği, huzurun adresi olması, doğası ile ön plana çıkmasına katkıda bulunan tüm basın ve medya temsilcilerimize teşekkür ediyorum.”

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