Ulusal Basından Allar’a ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ulusal ve Yerel Basın ile sürekli görüşen ve istişarelerde bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı Yeni Şafak Gazetesi Ankara Bölge Şefi Harun Sertel ve Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü ve Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Fazlı Şahan ziyaret etti. Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ilçede takdir toplayan çalışmaları ve Gerede ile ilgili istişareler yapıldı.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Bölge Şefi Harun Sertel ve Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü ve Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Fazlı Şahan Belediye Başkanı Mustafa Allar’a misafirperverliğinden, yaptığı ve yapacağı bir birinden güzel çalışmalar için teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Yeni Şafak Gazetesi Ankara Bölge Şefi Harun Sertel ve Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü ve Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Fazlı Şahan ziyaretimize geldiler. Kendileri ile ilçemize dair ve yaptığımız çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Harun ve Fazlı Bey'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 12:02